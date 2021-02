Man uit Zundert verdacht van bezitten en doorsturen kinderporno, politie start onderzoek

Afgelopen week zijn in de woning van de verdachte verschillende beeld- en geluiddragers, waaronder een computer, in beslag genomen. De verdachte uit Zundert is niet aangehouden. Dat heeft volgens de politie te maken met het onderzoek dat volgt op de inbeslagname. ,,Het kost best veel tijd om een computer te doorzoeken en om te kijken of er foto's op staan die met kinderporno te maken hebben. Mochten we iets vinden, moeten we ook nog kijken of het überhaupt strafbaar is", laat een politiewoordvoerder weten.