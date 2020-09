Man uit Zundert doet aangifte tegen Willem ‘Viruswaarheid’ Engel, ‘Hij is een gevaar voor de volksgezondheid’

Café Grensgeval wil een jaar lang uniek zijn in het hartje van Zundert

22 september ZUNDERT - Een buitenkansje. Zo noemt Jos van Aert de mogelijkheid die hem en collega-ondernemer Régis Nelemans geboden is om café Grensgeval in de Molenstraat in het centrum van Zundert te beginnen. Vanaf donderdag 1 oktober en voor de duur van één jaar.