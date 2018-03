Man uit Ulicoten ook bij het hof vrijgesproken van doodrijden voetganger

De stemming in Breda-Noord en Zuid: 'Niet stemmen is niet mopperen'

16:25 BREDA - Zit de stemming er al in, of niet? Een dag voor de stembusgang peilen we het sentiment op het Valkeniersplein in het Ginneken in Zuid en bij het winkelcentrum Moerwijk in de Hoge Vucht in Noord. Lokale thema's worden niet al te vaak gelinkt aan bepaalde partij. Maar: 'Niet stemmen is niet mopperen. We hebben niet voor niets onze vrijheid.''