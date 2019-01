Man uit Raamsdonksveer rijdt door Teteringen met drie messen en een wapenstok in zijn auto

necrologie Piet de Jongh, grondleg­ger van café De Beyerd (1938-2019)

7:57 BREDA - Vrijwel tot het einde was Piet de Jongh te vinden in De Beyerd, glas bier of een biljartkeu in de hand. In gesprek met stamgasten. Het Bredase café groeide onder zijn hoede uit tot een fenomeen. In de nacht van maandag op dinsdag overleed hij in zijn slaap, 80 jaar oud.