Man uit het niets in nek gestoken met schroevendraaier op station Breda

Boerschap­pen en ZLTO helpen Limburgse kersente­ler: verregende morellen geperst tot puur kersensap

23 juli BREDA/BAARLO - Geen kersenvlaai of monchou met kersenvulling, maar kersensap. Dat is het lot van de ongeveer 40.000 kilo morellen die na de wateroverlast nog succesvol is geoogst bij de Fruitboerderij in het Limburgse Baarlo. Een reddingsactie van de ZLTO en Boerschappen uit Breda, om de getroffen fruitteler te helpen.