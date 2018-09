Man uit Breda verstopt bijna 500 kilo coke achter dubbele wand in bestelbus

Balkonleed Brabant­park binnenkort voorbij

16:01 BREDA - Na ruim anderhalf jaar komt er einde aan het balkonleed voor flatbewoners in verschillende straten in de Bredase wijk Brabantpark. NVT Onderhoudsgroep uit Eindhoven is bezig met het het plaatsen van stalen frames en denkt nog tot begin november nodig te hebben om alles klaar te krijgen.