Man uit Breda herkent gestolen fiets op Marktplaats, drie mannen aangehouden

3FM Serious Request komt toch weer naar Breda... en Gilze, Oosterhout en Hank

15:47 BREDA - Ook al is er dit jaar geen Glazen Huis meer, de dj's van 3FM keren in december toch weer even terug in Breda voor de goede doelenactie Serious Request. In de nieuwe opzet wandelen drie dj-teams door het land. Eén van de teams doet daarbij ook Breda en omgeving aan, zo is maandag bekend gemaakt.