Man uit Breda aangehouden voor gewelddadige overval op 78-jarige vrouw in Bladel

BLADEL/BREDA - Een man (24) uit Breda is woensdagochtend door een arrestatieteam aangehouden voor de gewelddadige en veelbesproken overval begin september in Bladel. Bij die overval in een woning aan de Rondweg in Bladel werd een 78-jarige vrouw zwaar toegetakeld door zeker twee mannen.

Direct startte de politie toen een groot onderzoek.

De kompaan van de Bredanaar was een 25-jarige man zonder vast woonadres. Hij werd dinsdag 9 januari dit jaar dood aangetroffen in een woning aan de Roeselarestraat in Breda. Samen zou het tweetal de overval op 7 september hebben gepleegd, concludeerde de politie na sporenonderzoek.

In de loop van het onderzoek kwam de woensdag aangehouden man naar voren als verdachte.

Foute bankmedewerkers

Eerder maakte de politie al bekend dat het er sterk op lijkt dat de zaak verband heeft met een reeks overvallen in 2017. Die werden gepleegd in Roosendaal, Venlo en Zundert. Bendeleden werden getipt door 'foute bankmedewerkers'. Zij gaven door op welke adressen flinke cashbedragen te halen waren.

De politie denkt dat de man die nu is aangehouden hiervan af wist, want de verdachten die hiervoor vorig jaar zijn aangehouden zijn bekenden van hem.

Het slachtoffer uit Bladel is woensdagochtend door rechercheurs bijgepraat over de nieuwe arrestatie. Ze maakt het naar omstandigheden redelijk. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De recherche sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

Kempenland

Bij de overval in Bladel brak het tweetal ergens in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 september 2017 de deur open van het wooncomplex dat vastzit aan verzorgingstehuis RSZK Kempenland aan de Bladelse Rondweg. Daarna forceren ze op de eerste verdieping de voordeur van de vrouw. Ze wordt flink mishandeld. Haar verwondingen worden dagen later getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Rond acht uur 's morgens - mogelijk uren na de overval - vindt een kennis haar. Buren hadden niets gehoord. De vrouw ligt dagen in het ziekenhuis met flink hoofdletsel.

Op 30 januari werd in Opsporing Verzocht nogmaals aandacht besteed aan de overval in Bladel. Het is niet bekend in hoeverre dat heeft geholpen bij de totstandkoming van de aanhouding.

Volledig scherm De politie startte meteen een grootschalig onderzoek. © fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm De politie startte meteen een grootschalig onderzoek. © fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm De politie startte meteen een grootschalig onderzoek. © fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm De politie startte meteen een grootschalig onderzoek. © fotopersburo Bert Jansen