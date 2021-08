Man uit Breda aangehouden omdat hij agenten ‘sukkels’ noemt na melding geluidsoverlast

Buurten in de wijk Heusden­hout is een oase van rust, maar voor hoe lang nog?

24 augustus Heusdenhout straalt een oase van rust. Relatief kleine, maar misschien wel de meest ruime wijk van de stad en lekker groen. ,,Zoals er in de jaren ’60 en ’70 werd gebouwd”, zegt Rien Brans. ,,Het merendeel van de mensen woont hier graag, is hier tevreden”, vervolgt de voorzitter van de wijkraad, ook kijkend naar een recente wijkenquête waar behoorlijk op gereageerd is.