Man uit Bavel krijgt bekeuring, steekt joint op, beledigt agenten en wordt aangehouden in Breda

Voortbe­staan museum Weeghreyse Rijsbergen in gevaar

9:04 RIJSBERGEN - Het voortbestaan van museum De Weeghreyse in Rijsbergen is in gevaar. Het museumbestuur heeft te horen gekregen dat voor het einde het jaar het voormalige gemeentehuis moet worden verlaten. ,,En het is de vraag of het ons lukt tijdig nieuwe huisvesting te vinden”, aldus het bestuur.