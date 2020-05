Man steelt voor enkele euro's bij Jumbo in Breda

Nog geen aanhoudin­gen voor opslag van spullen voor drugslab in Zundertse woonwijk

13:08 ZUNDERT - Er is nog niemand aangehouden in het onderzoek naar de garagebox in Zundert waar spullen voor drugsproductie lagen. Dat meldt de politie desgevraagd. Omdat er op de locatie niets werd geproduceerd, is er geen direct gevaar geweest voor omwonenden.