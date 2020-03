Man steelt telefoon van agent tijdens aanhouding voortvluchtige in Breda

Pepperspray

De politiemedewerkers zetten direct de achtervolging in en haalden de voortvluchtige in de Nieuwstraat in. Daar bleef hij zich verzetten tegen de arrestatie. ,,De agenten zagen zich genoodzaakt pepperspray te gebruiken om de man te kunnen aanhouden. Met hulp van toegesnelde collega’s lukte dat uiteindelijk.”

Telefoon kwijt

Niet veel later werd de telefoondief, een 46-jarige man uit Breda, aangehouden in de Dintelstraat. Hij had het mobieltje nog bij zich. De man heeft op het bureau een verklaring afgelegd. Ook tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Later op de avond is de Bredanaar in vrijheid gesteld. ,,Hij mag zich later voor de rechter verantwoorden voor de diefstal van de telefoon.”