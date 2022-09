Man steekt bekende neer bij vechtpartij in Prinsenbeek en vlucht wijk in

PRINSENBEEK - Een man is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij aan het Gertrudisoord in Prinsenbeek. De dader, die vermoedelijk een bekende is van het slachtoffer, is gevlucht. De politie zoekt hem met meerdere eenheden in de omgeving.