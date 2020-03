Man staat met bebloed gezicht en mes voor het raam in Breda, politie valt woning binnen

De politie kwam met vier eenheden ter plaatse. Ook was een eenheid van Orde en Handhaving op locatie. Zij sloten tijdelijk een gedeelte van de Haagdijk af. De man werd vanuit zijn woning geboeid in een gereedstaande politiebus gezet.

Eenmaal in de bus bleek dat er vrij weinig aan de hand was. ,,De man had een hoofdwond die hij al eerder had opgelopen door een val of iets dergelijks", laat een woordvoerster van de politie weten. ,,Hij heeft zichzelf in ieder geval niets aangedaan.”