Man sluipt woning van Bredase vrouw binnen en probeert haar te betasten

Subsidie Kunstloc voor Electron in Breda: ‘Nu met volle kracht vooruit’

9:00 BREDA - Creatieve broedplaats Electron in Breda krijgt 47.000 euro aan impulsgelden van Kunstloc Brabant. Het geld is voor de komende twee jaar bestemd voor doorontwikkeling en bestendiging van de broedplaats. Electron (Belcrumweg) huisvest meer dan 60 professionele kunstenaars in ateliers, werkplaatsen en MotMot gallery.