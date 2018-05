Man rijdt over verhoging in Breda en raakt dan deel van zijn auto kwijt

Gewonde man tijdelijk vermist na verkeerson­ge­val Strijbeek, teruggevon­den op Belgische grens

9:46 STRIJBEEK - Een man (78) is woensdagavond na een verkeersongeval vermist geraakt. De man is door nog onbekende reden na het ongeval in het bos op de Nederlands-Belgische grens terechtgekomen.