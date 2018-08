Man rijdt op gestolen motor zonder verlichting op de A16 bij Breda

de frikandel In Zundert zijn ze verzot op de hakkedel

11:30 Prachtig woord: hakkedellen. Dat proef je. Briljant gevonden. We geven vooralsnog de credits aan de bevolking van Zundert, waar we twintig jaar geleden voor het eerst van hakkedellen hoorden toen ons op een voetbalfeest een trog met mini-frikandellen werd voorgehouden en we mochten soppen in een soepbord fritessaus.