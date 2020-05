Man rijdt met scootmobiel sloot in in Breda

Horeca in Breda steeds optimisti­scher over doorgaan oefendag: ‘Steun burgemees­ter is cruciaal’

12:51 BREDA - Gaat het kabinet toestemming geven voor het plan van de Bredase horeca om komende maandag alvast te gaan proefdraaien of niet? Initiatiefnemer Johan de Vos is optimistisch nu ook de Bredase burgemeester Paul Depla zich onverkort achter het plan heeft geschaard. ,,Zijn steun is cruciaal.”