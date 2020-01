Man rijdt door Breda met ingevorderd rijbewijs

Veel ‘nep-stem­men’ voor Chinees paviljoen in Breda

21 januari BREDA - De stemming over de locatie voor het Chinese paviljoen in Breda heeft tot een zeer vertekend beeld geleid als gevolg van dubbele stemmen. De verkiezing startte vorige week dinsdag en vier dagen later was er al ruim 7900 keer gestemd. Nu blijkt dat bijna 7000 stemmen ongeldig zijn, omdat die vanaf dezelfde ip-adressen kwamen.