Man rijdt 190 kilometer per uur over A16 in Breda en moet rijbewijs inleveren

Wie was de overvallen lachgaskoe­rier: de verkoper of diens broertje?

10 juli BREDA – Groot vraagteken in de rechtbank in Breda vrijdag. Plotseling lijkt de lachgasverkoper die bij de politie zei te zijn overvallen niet zelf te zijn beroofd. Eén van de vier verdachten in de zaak vertelde de rechtbank ineens dat niet de verkoper, maar diens broertje is beroofd van vijftien flessen lachgas en 800 euro.