Man raakt onwel na botsing met vangrail bij knooppunt Princeville op de A58 in Breda

4 manieren waarop ijzergieterij Touw haar stempel drukte op Breda

21:01 BREDA - Onder het toeziend oog van nazaat Ruud Touw werd woensdag een authentieke Touwdeksel teruggeplaatst in de Voorst tot Voorststraat in Breda. Hiermee is de putdeksel weer terug op de plek waar deze ooit werd gemaakt.