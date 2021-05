Man raakt gewond bij steekincident in Terheijden, politie zoekt dader

Strontwalm door spoor van mest in Markdal: 'Niet om recreanten te verjagen’

2 mei BREDA - ,,Het ruikt een beetje”, zegt boswachter Marco de Groot nog luchtig over de ‘ruige’ mest die is uitgereden in het Markdal. Dat er wordt geklaagd over een strontwalm begrijpt hij wel. Maar van het wegjagen van recreanten is volgens hem geen sprake: ,,Het is een beheermaatregel. Door corona is het Markdal veelvuldig gebruikt. We helpen de natuur een handje.”