Man probeert over hek van politiebureau in Breda te klimmen, maar valt en breekt zijn been

‘Normaal gezien proberen mensen in ons bureau zo snel mogelijk de uitgang te vinden. Vannacht hadden wij echter een ongenode gast op het binnenterrein’, laat het politieteam weten op Facebook. De man was op een politiewagen geklommen om zo over het hek te kunnen komen, maar hij viel daarna.

Verklaring

De 35-jarige werd ook aangehouden voor vernieling. Niet alleen omdat hij op de politiewagen was geklommen, maar ook omdat hij een van de ruitenwissers had afgebroken. De man is voorlopig wel in vrijheid gesteld, maar zal op een later moment alsnog naar het bureau moeten komen om te verklaren was hij nou eigenlijk van plan was.