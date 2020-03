Man overmeesterd in supermarkt in Breda, had meerdere nepwapens bij zich

Hadden we carnaval moeten verbieden? Dat is wijsheid achteraf, vindt de microbio­loog

17:06 Wat iedereen al vermoedde, lijkt na nieuw onderzoek dat naar buiten is gekomen, bewaarheid te worden. Dat het coronavirus juist in Brabant keihard kon toeslaan, heeft vrijwel zeker te maken met carnaval. ,,We mogen ervan uitgaan dat het feest op sommige plaatsen als een superspreader heeft gewerkt.‘’, zegt microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia.