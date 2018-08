Man overleden na ongeluk met tractor op bouwplaats in Breda

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens een getuige reed de tractor achteruit het terrein op. De politie onderzoekt dat en heeft daarvoor de bouwplaats afgesloten. Mogelijk zijn er camerabeelden van het ongeluk, die worden opgevraagd.

Nieuwbouw

Op het bouwterrein wordt sinds juli gewerkt aan een kantoor en bedrijfsruimte van een fruitimporteur. Afgelopen week werd begonnen met de aanleg van de fundering, zo meldt het Belgische bouwbedrijf Willy Naessens op de eigen website. In een bijbehorende video is te zien hoe meerdere vrachtwagens, shovels en tractors in de weer zijn met het verplaatsen van zand en bouwmateriaal.