Man overleden bij ernstig verkeersongeval op de E19 in België, tweede slachtoffer overgebracht naar ziekenhuis in Breda

HOOGSTRATEN / BREDA - Een Roemeense man is woensdagavond om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval net over de grens op de afrit van de E19 in Meer. Zowel Belgische als Nederlandse hulpdiensten werden gealarmeerd.