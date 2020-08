Man neergeslagen in centrum Breda, Belg (20) opgepakt

Eerste wedstrijd met publiek in Breda: Nog zeker bewegings­vrij­heid, maar enige scherpte is vereist

1 augustus De eerste wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion met publiek in dit coronatijdperk is zaterdag gespeeld. Met duidelijke looplijnen in de grachten, zitplekken op afstand van mekaar, desinfectiezuilen bij de ingangen en anderhalvemeterwachtvakken voor horeca en toiletten. NAC toonde zich na afloop van de wedstrijd in grote lijnen tevreden. Alleen viel de opkomst wat tegen: er waren slechts 650 NAC-supporters.