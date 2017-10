Man neergeschoten voor woning in Breda, zwaargewond naar het ziekenhuis

Kwekers richten blik op Oost-Europa, internationale handel steeds belangrijker

7:14 ZUNDERT - Eindeloze gangen met stands en een heuse press room vol met journalisten. De vakbeurs Groot Groen in Zundert pakt het groots aan. De voertaal van de perspresentatie is in het Engels, want de internationale handel in bomen en planten wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse kwekers.