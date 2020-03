Man mishandeld met eigen wandelstok in Breda

Hoe het Dordtse ‘paard van Troje’ in de vijftiende eeuw tot de dood van de burgemees­ter leidde

11:21 In eerste instantie was 6 april een belangrijke datum in de coronacrisis. Sinds maandagavond is die datum achterhaald. Dat 6 april ooit belangrijk was in de Dordtse geschiedenis, is iedereen al lang vergeten. En 4 maart wordt in Breda niet gevierd.