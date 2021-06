Man mishandeld door automobilist in Baarle-Nassau

SP: ‘Laat kloof in Breda het grootste prestige­pro­ject voor komende jaren zijn’

4 juni BREDA - ,,Laat de grote tweedeling in de stad, de kloof, de ongelijkheid, het grootste prestigeproject van de komende jaren zijn. We zijn nu weer een jaar verder, er ligt nog geen plan. Gelukkig ligt er wel het Rekenkamerrapport”, aldus Inge Verdaasdonk (SP) donderdagavond in een raadssessie over de segregatie in de stad. In een bijna raadsbrede motie zijn de ‘eisen’ samengevat.