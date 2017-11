Man mishandeld bij verkeersruzie in Breda, politie zoekt getuigen

Kreupele balkons in Breda krijgen stalen constructie aan buitenzijde

6:00 BREDA - Woningcorporatie WonenBreburg gaat aan de slag met de onveilige balkons in wijken Brabantpark en Liniekwartier. Althans, er is met deskundigen een oplossing gevonden. De corporatie heeft vergunningen aangevraagd bij de gemeente Breda en maakt in februari meer bekend over de hersteloperatie.