Man met vuurwapen pleegt overval op Albert Heijn in Breda

Sint Joostpen­ning Breda naar collectief kunststu­den­ten

17:01 BREDA - Voor het eerst in de geschiedenis van kunstacademie AKV|St. Joost is de Bredase Sint Joostpenning vrijdag niet aan een individuele kunststudent, maar aan een kunstcollectief uitgereikt. De prestigieuze prijs ging naar C-section, The Musical, een groep studenten van de afstudeerrichting Beeldende Kunst.