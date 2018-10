Man met vuurwapen in centrum Breda

Woningbouw Aardenhoek in Breda laat nog op zich wachten

7:00 BREDA - Het zal nog zeker enkele jaren duren voor er een nieuw woonbuurtje bij de Aardenhoek in Breda zal verrijzen. "We hopen er over een paar jaar iets te kunnen gaan doen, maar het is een moeizaam traject," zegt René Maas van projectontwikkelaar Maas-Jacobs.