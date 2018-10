Man met stadionverbod opgepakt bij rellen NAC, Depla wil hardere aanpak

BREDA - Een van de mannen die zondag bij de rellen na afloop van de derby NAC - Willem II is opgepakt, had een een stadionverbod. Burgemeester Paul Depla van Breda zegt momenteel niet bij machte te zijn iemand met een dergelijk verbod te kunnen weren uit het stadiongebied. In het vervolg wil hij daarom harder ingrijpen.

Een groep NAC-supporters was betrokken bij rellen na afloop van de wedstrijd tegen Willem II, buiten het Rat Verlegh Stadion in Breda. De politie en de Mobiele Eenheid grepen in, waarna de groep zich tegen hen keerde. Hooligans gooiden met stenen en mishandelden zowel agenten als paarden met broekriemen en kettingen. Ook trokken ze agenten van hun paard. Twee agenten raakten daarbij lichtgewond.

Herkenning

Dat iemand met een stadionverbod zich na de wedstrijd toch rond het stadion kan begeven, is niet strafbaar. Een meldingsplicht is er in dat geval niet. Volgens de burgemeester worden deze supporters geweerd ‘op basis van herkenning’. ,,We kennen onze pappenheimers. Er is supportersbegeleiding en de politie pikt dit soort types er ook wel uit.‘’

De politie vermoedt dat de man betrokken is geweest bij de rellen buiten het stadion. Tot frustratie van Depla, die ‘dit soort hooligans’ voortaan wil weren uit de omgeving rond het stadion door aanvullend een gebiedsverbod op te leggen.

Quote Als iemand een stadionver­bod overtreedt, kan ik niet optreden Paul Depla, burgemeester Breda

Gebiedsverbod

,,Als iemand een stadionverbod overtreedt, kan ik niet optreden‘’, zegt Depla. ,,Zelfs bij rellen kan ik niets beginnen tegen dit soort mensen. Het verbod is opgelegd door de club of de KNVB, waardoor we ze strafrechtelijk niets kunnen maken.‘’

Depla wil daarom eerder een gebiedsverbod uitdelen, dat het stadionverbod ondersteunt. Dat is momenteel al mogelijk bij vandalisme en ernstige overlast, in het kader van de zogenoemde Voetbalwet. In Breda is die sanctie nog niet eerder opgelegd. Depla wil ook kijken of een ‘overdraagbaar gebiedsverbod’ rond stadions in Nederland ingevoerd kan worden.

Kwaadwilligen

,,Stel dat NAC uit speelt tegen PSV, in Eindhoven, wil ik tegen mijn collega daar kunnen zeggen: neem dat gebiedsverbod voor deze relschoppers over. Zo kunnen we gericht kwaadwilligen eruit halen, en voor langere tijd weren.‘’

Sommige gemeenten zijn daar echter huiverig voor, zegt hij: ,,Het is ook wel lastig. Het kan een hoop bureaucratisch geregel betekenen. Maar, het kan wel helpen de rotte appels eruit te halen. Deze mensen verstieren het voor de anderen.‘’