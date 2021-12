Man met nepvuurwapen aangehouden in Zundert

Rijsberge­naar Barry van Beers gaat verder in de kwalifica­ties van de World Cup driebanden in Egypte, Ludo Kools uit Hoogerhei­de niet

Barry van Beers is doorgedrongen tot de laatste dag van de kwalificaties van de World Cup driebanden in Sharm-el-Sheikh. De Rijsbergse biljarter won dinsdag allebei zijn partijen in de Egyptische badplaats.

30 november