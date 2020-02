Man met hoofdwond schopt en slaat agenten tijdens aanhouding in Breda

Bewoners appartemen­ten­com­plex Breda ongerust: ‘Komt brandstich­ter weer terug?’

23 februari BREDA – De brand in het appartementencomplex aan de Sint Ignatiusstraat in Breda van afgelopen vrijdag heeft diepe indruk achtergelaten bij de andere inwoners en de zorginstelling Alwel. De vermoedelijke aanstichter van de brand, een 47-jarige bewoner, is aangehouden. ‘Dit was de tweede keer in een paar weken tijd dat hij brand sticht.’