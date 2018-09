Man met hoofdwond in auto bij benzinepomp Texaco in Breda, politie zet omgeving af

Breda heeft de meeste watertap­pun­ten van Brabant

8:00 BREDA - Breda is in Brabant de stad met de meeste watertappunten en is daarmee koploper in het stimuleren van waterdrinken in de openbare ruimte. Dat antwoorden B en W op vragen van D66 over de zichtbaarheid van de tappunten.