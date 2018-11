Man met 22 openstaande vonnissen betrapt bij integrale verkeerscontrole in Breda

BREDA - Een man die woensdag gecontroleerd werd bij een integrale verkeerscontrole in Breda, bleek maar liefst 22 vonnissen open te hebben staan. Hij is opgepakt.

De man had 17 zogenoemde buitengebruikstellingen openstaan en een aantal vonnissen. Hij is naar het cellencomplex aan de Mijkenbroek gebracht.

In totaal werden woensdag tussen 14.00 en 22.00 uur 131 voertuigen gecontroleerd aan industrieterrein de Baarschot in Breda. De controle werd gedaan door de politie in samenwerking met de Belastingdienst en douane.

Veel overtredingen

Behalve de man met de open vonnissen, is een man betrapt die te veel gedronken had. Hij blies 540 ugl wat ongeveer gelijkstaat aan 1,25 promille. Een ander persoon had een kleine gebruikershoeveelheid hasj bij zich. Verder reden drie mensen te hard, een persoon had een ongeldig rijbewijs, twee personen konden geen rijbewijs laten zien en drie automobilisten reden zelfs zonder rijbewijs.

Daar hield het niet bij op. Bij drie personen was de verzekering namelijk niet op orde, bij een auto was het kenteken niet goed zichtbaar, vier auto's hadden geen goede verlichting, een persoon reed door het rode licht, twee konden geen geldig identiteitsbewijs laten zien, vijf personen zaten te bellen achter het stuur, een persoon had geen kentekenbewijs, een auto had te gladde banden, twee reden door witte verdrijvingsvlakken, een persoon reed links en bij twee personen is een vonnis geïnd.

Belasting en douane

De politie deelde dus veel bekeuringen uit, maar ook de douane en belastingdienst konden het een en ander innen. De belastingdienst inde vier openstaande schulden van in totaal 4000 euro. Op twee auto's werd beslag gelegd met een totale waarde van 2100 euro. Een auto met een waarde van 1800 euro is afgevoerd. Bovendien zijn er 12 dossiers opgemaakt voor 1500 euro per dossier wat betreft autoheffingen.