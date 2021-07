Man meerdere keren op hoofd geslagen in Breda: twee verdachten opgepakt

Nieuw initiatief in De Baronie: per fiets op zoek naar lekkere streekpro­duc­ten

8 juli BREDA - LandStad De Baronie wil mensen stimuleren om op de fiets vers lokaal en regionaal voedsel te kopen. Hiervoor is het streeknetwerk een samenwerking aangegaan met de landelijke organisatie Fietsen voor m’n eten, die in 12 regio’s actief is.