Man loopt over snelweg en wordt met vuurwapen gevonden in Breda

Binnen­speel­tuin Joepie sluit na 22 jaar de deuren: ‘Ik ga de warmge­speel­de kinderen erg missen’

16 maart BREDA - Binnenspeeltuin Joepie aan de Terheijdenseweg in Breda houdt ermee op. Eigenaar Liesbeth van Tilburg vindt het na 22 jaar de hoogste tijd voor iets nieuws. Het speelplezier zal niet helemaal vertrekken uit de stad, want een nieuwe exploitant staat al in de startblokken.