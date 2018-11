Man krijgt taakstraf voor mishandeling Bredase vriendin na darttoernooi

De man verklaarde na het toernooi in een cafetaria geïrriteerd te zijn geraakt omdat zijn tegenstander buiten fietsbanden had laten leeglopen. Zijn woede reageerde de darter in de auto vervolgens af op zijn vriendin. Hij gaf haar in de auto klappen op het hoofd, kneep haar keel dicht en trapte een ster in de voorruit van het voertuig van zijn vriendin. De 23-jarige, die kampt met jeugdtrauma’s door lang verblijf in jeugdinstellingen, had bovendien die avond in mei alcohol gedronken.