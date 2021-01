Man krijgt grote tak op zijn hoofd en blijft buiten westen in boom hangen in Prinsenbeek

Man (42) rijdt onder invloed rond door Breda en heeft ‘grote hoeveel­heid’ drugs bij zich

9:53 BREDA - Een 42-jarige man is vrijdagavond in Breda opgepakt omdat er een zak drugs in zijn auto lag. De man viel op omdat hij reed met een kapot achterlicht, aldus de politie. Ook bleek de Bredanaar onder invloed van drugs.