Man komt onder tractor terecht op EK Tractorpulling, raakt gewond

Slapen in de kerk in Breda: 'Welkom in hotel de Grote Kerk'

18:21 BREDA - Er zal in vroeger tijden heus wel eens iemand knikkebollend, wellicht zelfs slapend, op zondagochtend in de kerkbanken hebben gezeten. Maar vijfenzestig bezoekers, bepakt met slaapzakken, matrassen en luchtbedden, is nog niet eerder gezien in de grote kerk.