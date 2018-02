Man knijpt vrouw in borst en slaat haar daarna in gezicht

Facebookpagina wordt platform tegen heli-herrie Gilze-Rijen

15:04 GILZE EN RIJEN - De Facebookpagina van Vicky Vermeulen-van Iersel groeit in sneltreinvaart naar een ontmoetingsplaats voor mensen die hun ei kwijt willen over vliegbasis Gilze-Rijen. Ook uit omliggende gemeenten. Reden: De nieuwe regels en de gevolgen ervan die in het zogeheten concept-luchtvaartbesluit staan.