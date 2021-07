Man klimt in boom Park Valkenberg Breda en valt in water

Met een hoogwerker en een springkussen probeerde de brandweer de man naar beneden te halen. De man klom uiteindelijk zelf naar beneden maar viel het laatste stuk alsnog uit de boom in het water. Het klaargezette springkussen miste hij. Of de man gewond is geraakt en waarom hij in de boom klom, is onbekend. Mogelijk was de man dronken of verward. De man werd nagekeken in de ambulance.