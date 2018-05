Man in Breda aangehouden na gestolen fiets te koop aangeboden te hebben op Marktplaats

Politievak­bond dreigt met acties in Rijsbergen als C2000-mast Fort Oranje wordt weggehaald

14:32 Politievakbond ACP dreigt met acties in de regio Rijsbergen als de huidige C2000-mast wordt weggehaald van camping Fort Oranje. ,,Als dat gebeurt’’, zegt voorzitter Maarten Brink van de ACP-afdeling Zeeland-West-Brabant, ,,komen agenten in dat gebied in gevaar. Dat is onacceptabel.’’