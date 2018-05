Man in Bavel aangehouden voor diefstalpoging en bezit inbrekerswerktuigen

Straks springende sponsoren in Rat Verlegh Stadion

10:11 BREDA – De skyboxen in het Rat Verlegh Stadion zitten bomvol. Bovenop de vierhonderd bedrijven die in de Eerste Divisie al sponsor waren van de club, kwamen er dit seizoen 150 ondernemingen bij. Reden voor uitbreiding laat Eric Matijsen, hoofd van de commerciële afdeling, weten in een interview aan De Ondernemer.