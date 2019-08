Man heeft tijdens uitgaan in Breda vuurwapen bij zich en wordt gepakt

Schelde­brou­we­rij met Zundertse brouwer haalt zes prijzen op World Beer Awards

13 augustus ZUNDERT - De van oorsprong Nederlandse Scheldebrouwerij in Meer heeft op de World Beer Awards in Londen niet minder dan zes prijzen in de wacht gesleept. Krab, Strandgaper, Zeezuiper, Oesterstout en de broertjes Knuppel en Knots vielen allemaal in de prijzen.