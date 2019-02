Man gewond na val van balkon in Breda

Zundert krijgt bijzondere kop van Van Gogh in bruikleen

18:01 ZUNDERT- Het Vincent van GoghHuis heeft een bijzonder kunstwerk in langdurige bruikleen gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is een bronzen kop van Vincent van Gogh. De maker is beeldhouwer André Schaller (1920-1981).