Man fietst onder invloed van drugs over A27 Breda, duo aangehouden voor heling van auto

IJszwemmen wint aan populari­teit: ‘Eerst voel je honderden spelden­prik­ken, daarna euforie’

12:09 Zie je iemand ronddobberen in een plas of meer? Grote kans dat het een ijszwemmer is. De sport wint aan populariteit, zeker in coronatijd. Een zondag met de IJszwemmers Galder. ‘Altijd weer die drempel over, dát geeft een kick’.